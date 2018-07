Sem ritmo, Fred e Deco emperram equipe carioca Com o retorno de Fred e Deco e o sempre presente Conca, todos no Fluminense tinham convicção na vitória sobre o Goiás, ontem, no Engenhão. Foi a primeira vez que os três estiveram em campo juntos. Mas a "trinca" só ficou em campo, junta, por 45 minutos. Com uma atuação apagada de Deco e Fred na primeira etapa, Muricy Ramalho alterou o time, e o meia saiu. "Fiz a mexida tanto do Deco quanto do Tartá para dar companhia ao Fred, que estava isolado na frente. Coloquei o Diguinho para liberar o Carlinhos e o Mariano", disse Muricy, explicando as entradas do volante e de Washington.