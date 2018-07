Sem ser brilhante, Santos vence Guarani

O Santos mostrou sua força ontem à noite na Vila Belmiro. Mesmo em uma partida em que Neymar e Paulo Henrique Ganso estiveram apáticos e pouco inspirados, o atual campeão paulista venceu o Guarani por 3 a 1. O time assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com oito pontos, e domingo vai encarar o líder Corinthians ? que tem dez e só empatou com o Grêmio Prudente ?, no Pacaembu.

O Guarani começou de forma surpreendente, ao atacar desde o início. Pagou pela ousadia e tomou um gol logo a dois minutos de jogo. Em jogada individual, Neymar, pela esquerda, bateu. O goleiro Douglas tentou adivinhar o canto e errou: 1 a 0.

Mas o placar adverso não acabou com a determinação do time de Campinas, que foi ainda mais para cima do campeão paulista. Com toques rápidos, a equipe do técnico Vágner Mancini levou perigo ao gol de Felipe nos contra-ataques, em cobranças de falta e em bolas alçadas na área. Na melhor delas, Preto tabelou com Mazola e ficou frente a frente com Felipe. Tentou driblar o goleiro e acabou desarmado.

O Santos não repetiu nos primeiros 45 minutos o futebol que vem encantando todo o País. Neymar e André, ambos de tranças, não mostravam a mesma velocidade na troca de passes, enquanto Paulo Henrique Ganso distribuía chapéus no meio de campo ? um em Baiano outro em Ailson ?, mas pouco produzia no setor ofensivo.

O placar só foi ficar justo aos 37 minutos, quando Baiano, de falta, empatou. Felipe demorou muito para ir na bola.

É verdade que o juiz Wilson Luiz Seneme, mal posicionado, deixou de marcar dois pênaltis para a equipe santista. André foi derrubado dentro da área duas vezes: uma por Aílson e outra por Fabão.

"Criamos um número de oportunidades muito difícil de se criar dentro da Vila Belmiro. O problema é que não aproveitamos. Temos de matar o jogo", afirmou o zagueiro Fabão.

O segundo tempo foi mais equilibrado. Mesmo sem o brilho de Neymar e Paulo Henrique Ganso, o Santos criou boas oportunidades, mas parou na boa atuação do goleiro Douglas, que fez duas boas defesas. Em uma sequência de três chutes, aos 11 minutos, o camisa 1 do Guarani foi preciso.

A apatia de Neymar fez o técnico Dorival Júnior substituir a estrela santista pelo grandalhão Marcel, aos 29 minutos. E deu certo. Foi do atacante o gol de desempate, aos 40 minutos, após boa jogada do lateral-esquerdo Léo .

Mais três minutos e o mesmo Marcel ganhou uma jogada de cabeça e serviu André, que, com muita tranquilidade, bateu para concretizar a vitória. "A atuação não foi tão boa muito por causa da postura do Guarani", disse Dorival. "O Neymar esteve distante do que vinha fazendo."