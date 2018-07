Sem sorrisos, lateral-direito é apresentado Ser apresentado em algum clube, qualquer que seja ele, normalmente é motivo de festa e alegria para o jogador, que costuma estampar um sorriso no rosto ao receber a camisa de seu novo time. Com Paulo Henrique é diferente. O lateral-direito de 21 anos, ex-Paraná, não mudou seu semblante em nenhum momento ontem, na Academia de Futebol. Nem com os pedidos dos fotógrafos.