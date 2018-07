Sem surpresa com saída de Pratto, Roger diz ter alternativas no Atlético-MG

Sem demonstrar surpresa com a provável saída de Lucas Pratto, o técnico Roger Machado não mostrou preocupação com a perda do atacante argentino, que deve ser anunciado como reforço do São Paulo nesta sexta-feira. Para o treinador, o elenco do Atlético Mineiro apresenta boas alternativas para a disputa da temporada.

"Se eu pegar só características semelhantes, tenho o Rafael [Moura] e o Fred. Se a gente quiser pensar em jogadores mais leves, tenho Maicosuel, Hyuri, Clayton. Se a gente quiser pensar no Robinho como um jogador de frente, posso tê-lo como referência", analisou o treinador.

Roger admitiu que já esperava pela provável saída de Pratto, por isso pediu o retorno de Rafael Moura, que estava no Figueirense, no fim do ano passado. "O retorno do Rafael tem, em parte, questão de saídas e chegadas. A gente sabe que não é desse momento que os clubes do Brasil precisam vender um dos seus talentos. Muitos foram procurados, e talvez o Lucas seja um dos mais desde o ano passado. A perda é sentida, mas como treinador eu tenho que procurar as alternativas", reforçou.

Quanto ao rendimento do time na vitória sobre o time reserva do Joinville, por 2 a 0, pela Copa da Primeira Liga, Roger se disse satisfeito com a performance atleticana. O treinador aprovou o resultado da mudança de esquema tático, do 4-4-2 e passou para o 4-1-4-1. Com a alteração, que contou com Elias em campo, Rafael Carioca jogou como volante e Fred atuou mais isolado no ataque.

"Cada esquema nos dá um tipo de movimentação. Com o Elias, no 4-1-4-1, centralizando o Carioca, que para mim hoje fez uma partida de altíssimo nível, se encaixa bem. O 4-1-4-1 me deu uma resposta importante, que gostaria de ver mais vezes", avaliou o treinador.