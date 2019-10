Sem surpresas, Bahia repetirá escalação para se firmar no G-6 do Brasileirão

Sem surpresas, o técnico Roger Machado repetirá a mesma escalação dos últimos dois confrontos para fazer com que o Bahia possa superar o Athletico Paranaense neste sábado, às 19 horas, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador aposta no entrosamento para buscar os três pontos que podem afirmar a equipe na zona de classificação à Copa Libertadores.

O único desfalque para o duelo é o zagueiro Ernando, em fase de transição. Já o meia Marco Antônio e o atacante Rogério chegaram a treinar entre os titulares, mas ficarão como opções no banco de reservas. Eles devem ganhar oportunidade no decorrer do duelo.

"A equipe conseguiu entrar no G6. Compromisso é maior ainda. Vamos enfrentar uma equipe que é campeã da Copa do Brasil, Sul-Americana. Vamos jogo a jogo, com tranquilidade, inteligência. Em casa, temos que impor o ritmo. Agora o compromisso é maior ainda para manter a posição e olhar mais para cima", afirmou o meia Guerra.

Já o lateral Nino Paraíba seguiu o pensamento de seu companheiro de equipe e mostrou confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido por Roger Machado. Em boa fase no Brasileirão, o Bahia tenta se firmar dentro do G6.

"Esse nosso grupo é... Como se fala, deu liga. Roger chegou, ajeitou bastante nossa equipe, principalmente ali atrás. Agora deu aquela fechada ali atrás. Espero manter sem tomar gol durante esse final de campeonato", falou.