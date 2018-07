Sem susto, favoritos avançam em Paris

A única surpresa foi a chuva, que atrapalhou as disputas ontem em Roland Garros. O jogo entre o número 1, Roger Federer, e o colombiano Alejandro Falla foi interrompido duas vezes. Mas, apesar do contratempo climático, os tenistas favoritos ao título cumpriram o dever e avançaram na competição parisiense.

O primeiro a garantir vaga na terceira rodada foi o sueco Robin Soderling (quinto colocado no ranking mundial), após massacrar o norte-americano Taylor Dent com 3 sets a 0, sem nenhuma dúvida sobre sua superioridade - as parciais foram arrasadoras: 6/0, 6/1 e 6/1. Nem ele mesmo esperava tamanha facilidade. "Claro que na segunda rodada do Grand Slam você não espera ganhar tão rápido", disse. O primeiro confronto de Soderling também foi fácil, o que, segundo ele, pode favorecê-lo no restante da competição. O próximo confronto será contra o espanhol Albert Montanes, que também não teve trabalho para eliminar o alemão Tobias Kamke por 3 a 0 (6/3, 6/2 e 6/1).

O atual campeão de Roland Garros, Federer, passou sufoco no começo do duelo contra o colombiano Falla. O primeiro set terminou 7 a 6 e precisou ir para o tie-break, vencido por 7 a 4 pelo suíço. Os outros dois sets foram mais tranquilos: 6/2 e 6/4. Apesar de errar alguns saques, Federer compensou com agressividade nas bolas rebatidas.

Feminino. Depois de causar polêmica na estreia com um vestido que deixou à mostra o short na cor da pele, a norte-americana Venus Williams voltou às quadras e eliminou a espanhola Arantxa Parra Santonja por 6/2 e 6/4. Agora, a número 2 do tênis enfrentará a eslovaca Dominika Cibulkova, que virou sobre a americana Varvara Lepchenko.Caroline Wozniacki voltou a somar dois triunfos seguidos - não conseguia tal feito desde abril, quando abandonou torneio em Charleston por dores no tornozelo. A dinamarquesa eliminou a italiana Tathiana Garbin por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/1).