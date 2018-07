Sem trio MSN, Barcelona treina pela última vez no ano

Assim, o último treino do Barcelona no ano, neste sábado, na capital da Catalunha, não contou com o trio de estrelas formado pelo brasileiro Neymar, o uruguaio Suárez e o argentino Messi, conhecidos pela sigla MSN. Também o zagueiro argentino Mascherano foi liberado pelo técnico Luis Enrique para se apresentar somente o dia 2 de janeiro. O brasileiro Rafinha não teve a mesma regalia, uma vez que sempre morou na Europa.

Sem jogar desde 21 de dezembro, quando goleou o Hercules por 7 a 0 pela Copa do Rei, o Barcelona volta a atuar na quinta-feira, dia 5, quando enfrenta o Athletic Bilbao pela mesma competição, fora de casa. Pelo Espanhol, o primeiro compromisso é no domingo, dia 8, contra o Villarreal. Se avançar na Copa do Rei.