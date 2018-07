Sem Valdivia, machucado, Felipão muda o Palmeiras

O invicto Palmeiras terá uma nova cara na tarde de hoje em Catanduva. O técnico Luiz Felipe Scolari barrou Tinga, bastante vaiado na última partida, e Valdivia, com dores no tornozelo direito, também não enfrenta o Catanduvense, às 17 horas.

O chileno se machucou na partida contra a Portuguesa, quarta-feira, no Pacaembu. Ontem, os médicos vetaram a participação do meia, que continua como dúvida para a próxima rodada, quarta, contra o Mogi Mirim.

Tinga é o outro desfalque alviverde hoje, mas por motivos técnicos. No jogo passado, ele foi bastante criticado pela torcida e deixou o time no intervalo.

Com duas vagas abertas, aumenta a chance de Daniel Carvalho iniciar pela primeira vez uma partida pelo Palmeiras. Ele estreou no segundo tempo contra a Portuguesa e na sexta-feira admitiu que ainda não está apto a jogar os 90 minutos, mas que está pronto para ser o titular. "Aguento mais do que um tempo", declarou.

Patrik, Maikon Leite e Pedro Carmona são os outros que brigam por uma vaga. Se Felipão optar por Maikon Leite, Luan jogará um pouco mais recuado.

Apesar das dúvidas no meio, o treinador tem uma certeza: Deola está garantido no gol. Com a aposentadoria de Marcos, o goleiro quer valer a condição de titular para, quem sabe, também fazer história no Palmeiras.

Mas que ninguém pense que Deola se sente seguro na posição agora que Marcos deixou os gramados. "Aqui sempre temos de jogar bem, porque têm outros goleiros para roubar sua vaga."

Deola assistiu ao primeiro jogo do time no Estadual pela tevê, por estar suspenso. Bruno, no entanto, voltou para a reserva já na partida passada, no empate de 1 a 1 com a Portuguesa - o gol sofrido veio mais por falha da defesa do que por erros de Deola.

Após o jogo com a Lusa, o time pouco treinou em campo e passou a maior parte do tempo recuperando-se fisicamente. A partida de hoje será também a última de Flávio Murtosa no comando da equipe - a partir de quarta-feira, contra o Mogi Mirim, Luiz Felipe Scolari já estará livre da suspensão que o deixou três rodadas fora do banco.

Muito caro. Sem receber um time grande desde 1990, Catanduva prepara uma grande festa para o jogo de hoje. Os torcedores, no entanto, reclamaram do preço dos ingressos - de R$ 80 a R$ 150. Dos 14 mil bilhetes colocados à venda, 8 mil são destinados aos palmeirenses.