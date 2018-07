Sem Van der Wiel, Holanda divulga pré-lista para a Copa

AMSTERDÃ - O técnico Louis van Gaal confirmou nesta terça-feira a renovação que vem promovendo na seleção da Holanda. Ao divulgar a pré-lista de 30 jogadores para a Copa do Mundo, o treinador deixou para trás a maior parte dos jogadores que levaram à seleção ao vice-campeonato em 2010, incluindo o zagueiro Gregory van der Wiel, titular do time na final na África do Sul.

Dando preferência aos atletas mais jovens, Van Gaal chamou apenas oito jogadores que fizeram parte do elenco holandês de quatro anos atrás, justamente os de maior sucesso no futebol europeu, como Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar e Robin van Persie.

Entre os destaques da rejuvenescida equipe holandesa estão o zagueiro Terence Kongolo, de 20 anos, e o meia Tonny Vilhena, de apenas 19, ambos do Feyenoord, e também o zagueiro Patrick van Aanholt, que pertence ao Chelsea.

"É sempre difícil fazer escolhas. Embora tenha sido chato conversar com aqueles que não foram convocados, tivemos boas conversas. Tenho a impressão de que são todos muito profissionais porque lideram bem com isso", afirmou Van Gaal, ao anunciar a pré-lista, que será reduzida para apenas 23 jogadores até o dia 2 de junho.

Confira a pré-lista de convocados da Holanda:

Goleiros: Jasper Cillessen (Ajax), Tim Krul (Newcastle), Michel Vorm (Swansea City), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven);

Defensores: Daley Blind (Ajax), Stefan de Vrij (Feyenoord), Daryl Janmaat (Feyenoord), Terence Kongolo (Feyenoord), Bruno Martins Indi (Feyenoord), Karim Rekik (PSV Eindhoven), Patrick van Aanholt (Vitesse Arnhem), Paul Verhaegh (Augsburg), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ron Vlaar (Aston Villa), Joel Veltman (Ajax);

Meio-campistas: Jordy Clasie (Feyenoord), Jonathan de Guzman (Swansea City), Nigel de Jong (Milan), Leroy Fer (Norwich), Arjen Robben (Bayern de Munique), Wesley Sneijder (Galatasaray), Rafael van der Vaart (Hamburgo), Georginio Wijnadum (PSV Eindhoven);

Atacantes: Jean-Paul Boetius (Feyenoord), Memphis Depay (PSV Eindhoven), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke), Dirk Kuyt (Fenerbahçe), Jeremain Lens (Dínamo de Kiev), Quincy Promes (Twente Enschede), Robin van Persie (Manchester United).