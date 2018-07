Sem Venezuela, Brasil estreia terça no Pan de Handebol Durante a Copa do Mundo vai acontecer em Canelones, no Uruguai, o Campeonato Pan-Americano Masculino de Handebol, valendo vaga nos Jogos Pan-americanos e no Mundial da categoria. O Brasil deveria estrear nesta segunda-feira, mas seu primeiro rival, a Venezuela, desistiu de participar da competição.