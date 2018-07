Semana 8 da NFL tem partida 'fenomenal' de Ben Roethlisberger

Ingleses assistem virada heroica do Detroit Lions, Ben Roethlisberger ganha duelo contra Andrew Luck e Tom Brady usa todo poder ofensivo do New England Patriots para garantir a liderança da AFC Leste. Confira o que foi destaque na semana 8 da NFL.

Detroit Lions 22 x 21 Atlanta Falcons

Um chute nos momentos finais definiu mais uma partida no lendário estádio de Wembley. A novidade para os ingleses foi o esporte jogado: o futebol americano. O segundo dos três jogos da NFL que serão realizados em solo inglês nesta temporada teve virada emocionante do Detroit Lions sobre o Atlanta Falcons. E acabou definida por um Field goal de 48 jardas do kicker Matt Prater.

Depois de estar perdendo por 21 a 0 no fim do primeiro tempo, os Lions contaram com uma boa atuação de Matthew Stafford para reagir. O quarterback conseguiu 325 jardas e dois touchdowns. Sem contar com o melhor wide receiver da liga, Calvin Johnson, o principal alvo ofensivo da equipe foi Golden Tate, que acumulou um TD de 151 jardas. No lance decisivo da partida, Matt Prater acabou errando o chute de 43 jardas a quatro segundos do fim, mas foi marcada uma penalidade contra os Lions por retardar o jogo. Na segunda oportunidade, cinco jardas mais longe, o chutador não desperdiçou e garantiu a sexta vitória da equipe de Detroit na temporada. "Quando ele perdeu o primeiro chute eu pensei 'ele está apenas calibrando', o segundo será bom", disse o cornerback Cassius Vaughn depois do jogo.

Pittsburgh Steelers 51 x 34 Indianapolis Colts

O Heinz Field, em Pittsburgh, foi palco de um grande confronto de quarterbacks. Pelo lado do Indianapolis Colts, Andrew Luck mostrou porque foi escolhido para ser o substituto de Peyton Manning e terminou o jogo com 400 jardas, três Tds e duas interceptações. Mas a bela atuação do jovem camisa 12 não foram suficientes para superar uma movimentação quase perfeita de Ben Roethlisberger.

O veterano dono de dois anéis de Super Bowl completou 40 dos 49 passes tentados, lançou para 522 jardas e teve seis Tds para confirmar a vitória do Pittsburgh Steelers por 51 a 34. Big Ben, como é conhecido, agora lidera a franquia nestes dois fundamentos. Roethlisberger também se junta a Tom Brady, Roger Staubach e Terry Bradshaw como os únicos quarterbacks na Era do Super Bowl a vencer 100 jogos em suas primeiras 150 partidas como titular.

New England Patriots 51 x 23 Chicago Bears

Mesmo não tendo um ataque tão eficiente nesta temporada, Tom Brady brilhou no triunfo do New England Patriots. O QB, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, soube mesclar o jogo aéreo com Rob Gronkowski (149 jardas, três Tds), Brandon LaFell (124 jardas, um TD) e corrido, com Jonas Gray (86 jardas). "Eu amo treinar o Tom (Brady). Eu tenho a sorte de tê-lo por toda sua carreira", disse o técnico Bill Belichick Patriots. "Ele faz um grande trabalho de executar o plano de jogo da equipe."

Pelo lado dos Bears, Jay Cutler teve 227 jardas aéreas, lançou três touchdowns e uma interceptação. Com a vitória por 51 a 23, o time de Massachusetts lidera a AFC Leste (6 vitórias e duas derrotas), enquanto os Bears continuam na terceira colocação da NFC Norte (três vitórias e cinco derrotas).

CONFIRA OS RESULTADOS

Quinta-feira

San Diego Chargers 21 x 35 Denver Broncos

Domingo

Atlanta Falcons 21 X 22 Detroit Lions

Carolina Panthers 9 x 13 Seattle Seahawks

Cincinnati Bengals 27 x 24 Baltimore Ravens

Jacksonville Jaguars 13 x 27 Miami Dolphins

Kansas City Chiefs 34 x 7 St.Louis Rams

New England Patriots 51 x 23 Chicago Bears

New York Jets 23 x 43 Buffalo Bills

Tampa Bay Buccaneers 13 x 19 Minnesota Vikings

Tennessee Titans 16 x 30 Houston Texans

Arizona Cardinals 24 x 20 Philadelphia Eagles

Cleveland Browns 23 x 13 Oakland Raiders

Pittsburgh Steelers 51 x 34 Indianapolis Colts

New Orleans Saints 44 x 23 Green Bay Packers

Segunda-feira

Dallas Cowboys 17 x 20 Washington Redskins