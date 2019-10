Semana da Gestão no Mercado Esportivo começa com palestras de importantes nomes do setor

Começa nesta terça-feira e vai até quinta a XVII Semana da Gestão no Mercado Esportivo, realizada pela Associação Atlética Acadêmica Visconde de Cairu (AAAVC), da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

A Semana ocorre anualmente, desde 2003, com o objetivo de aproximar os estudantes universitários do mercado esportivo. Durante os dias de palestras, mesas redondas e atividades interativas o público pode se inspirar com as experiências de profissionais e cases de sucesso.

Para esta edição, alguns temas abordados são: mercado esportivo, com apresentação de dois projetos da Octagon Brasil - NBA House e Nike Running -, branding no esporte, com os casos do aplicativo Appito - plataforma virtual de futebol que busca juntar pessoas que querem jogar bola - e do time Magnus Futsal.

Fernando Friedlander, um dos responsáveis pela organização do evento, ressalta a presença de grandes nomes do marketing esportivo brasileiro e mundial. "Os destaques vão para a Octagon, por ser uma das maiores empresas de marketing esportivo no mundo, e a Magnus, que tem com um projeto genial dentro do futsal." O tema branding no esporte visa mostrar como a área de negócios está em transformação e vai trazer, além de cases de mercado, um olhar acadêmico com Ary Rocco, Marcos Campomar e Wilson Nakamura.

No último dia de apresentações será a vez de falar sobre as mulheres no esporte, com Alê Xavier - do canal Desimpedidos -, Luana Maluf - influenciadora digital e fundadora do projeto Passa a Bola - e Mari Spinelli - redatora da ESPN.

Fernando Friedlander destaca a importância do espaço dedicado às mulheres. "Queremos mostrar como está o cenário da mulher no mercado esportivo hoje. Por isso, estamos trazendo três mulheres que estão fazendo um enorme sucesso.”

Para Larissa Costa, uma das organizadoras da Semana, é importante mostrar a evolução da presença da mulher no contexto esportivo. "Apesar de as mulheres terem conquistado um espaço maior no mercado esportivo em relação a outros períodos, gostaríamos de trazer o contexto atual como pauta, mostrando o que melhorou e o que ainda precisa ser feito para facilitar a entrada e permanência das mulheres nos cargos de gestão esportiva.”

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

5/10 - Mercado Esportivo

13h TFW Marketing Esportivo

17h Cases Octagon Brasil: NBA House e Nike Running

16/10 - Branding no Esporte

11h30 - Marcos Campomar, Wilson Nakamura e Ary Rocco

14h - Juan Rafael Brito

17h - Magnus Futsal

18h - Appito

17/10 - Mulheres no esporte

13h - Alê Xavier, Luana Maluf, Mari Spinelli

LOCAL

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (Avenida Prof. Luciano Gualberto, 908).

A entrada é gratuita e a participação depende da lotação da sala.

Para garantir presença os interessados podem se cadastrar preenchendo o formulário. https://docs.google.com/forms/d/1vMlF4jg93jvheuTwaxoDzwWqqTUyZef2bs_VZR4BnLw/viewform?edit_requested=true