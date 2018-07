Semana que vem pode ser de mudanças

Até a contratação do veterano meia Renato Abreu, tida como certa na quinta-feira, foi adiada. O jogador vai completar a bateria de exames médicos na segunda-feira, mas a assinatura do contrato por quatro meses dependerá da aprovação de quem assumir o comando do futebol - com a provável chegada de um treinador experiente se o time voltar a tropeçar diante do Bahia.

Mas se depender do gerente Zinho e do técnico Claudinei Oliveira o ex-jogador do Flamengo será confirmado como reforço santista.

"O Renato é um jogador vencedor e teve sucesso em grandes clubes do futebol brasileiro", disse o técnico.

Ataque preocupa. O time para enfrentar o Bahia terá o retorno de Mena à lateral-esquerda no lugar de Léo, que agora é jogador de meio-campo, e pelo menos mais uma mudança, a ser definida no treino tático de hoje cedo.

Depois de acertar o setor defensivo, Claudinei agora estuda a maneira de melhorar a equipe do meio para a frente, preocupado com o baixo aproveitamento dos atacantes. Nos últimos cinco jogos, o Santos marcou apenas dois gols - e um deles foi do zagueiro Edu Dracena, na partida contra o Vasco.

SANTOS. LEIA MAIS

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

estadao.com.br/e/santosfc