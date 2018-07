Semenya avança para final dos 800m na África do Sul A campeã mundial Caster Semenya se classificou neste sábado para a final dos 800 metros rasos no Campeonato Sul-Africano de Atletismo, realizado na cidade de Durban, ao vencer a sua prova nas eliminatórias com o tempo de 2min08s09. Semenya dominou completamente a disputa, realizada no Kings Park Athletics Stadium, a liderando desde o início. Assim, até diminuiu o seu ritmo nos 50 metros finais da prova.