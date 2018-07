Semenya fica fora de lista prévia para o Mundial A sul-africana Caster Semenya, dona de uma medalha de prata olímpica, deve ficar fora do Mundial de Atletismo, que será realizado no próximo mês em Moscou. Após sofrer com lesões, ela ficou fora da lista prévia de participantes divulgada pela África do Sul nesta sexta-feira.