Semenya revela possibilidade de deixar o atletismo

Em sua primeira entrevista após a revelação sobre o questionamento quanto ao seu gênero, que a mantém afastada do atletismo desde a conquista do título mundial dos 800 metros em agosto, a sul-africana admitiu estar frustrada com a polêmica em que está envolvida. A atleta de 19 anos desafiou e disse que decidirá o seu futuro nas pistas, não importando o resultado dos exames, que deve sair em junho.

"Eu sou a única a decidir. Eles [Iaaf] podem tomar suas próprias decisões. Mas não se esqueçam que eu sou a única que posso dizer isso. Eu vou decidir se saio ou se fico aqui". Mas quando questionada se pretendia abandonar o esporte, negou. "Eu não vou sair".

Semenya, porém, deixou dúvidas sobre o seu futuro a longo prazo no atletismo. "Eu não posso correr a vida toda", disse. "O atletismo é o atletismo. Quando você pratica o esporte, você corre, você ganha, você perde. Não importe se você está competindo ou se você não está competindo".

Semenya está estudando na Universidade de Pretoria, e disse que tem outras opções. "Para mim, eu não acho que o esporte é algo que eu possa tomar para a vida. Eu ainda tenho a minha academia, meus estudos. Você sabe que eu sou boa em tudo. Não posso dizer que o atletismo é a minha primeira opção".