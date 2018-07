Semenya vai correr nos Estados Unidos em junho

Semenya, de 20 anos, venceu as provas dos 800 e 1.500 metros no Campeonato Sul-Africano, no domingo, fará sua primeira aparição fora de seu país nesta temporada no Meeting de Dacar, no Senegal, em 28 de maio, de acordo com Härkönen. Ao triunfar no fim de semana em Durban, a atleta mostrou estar recuperada da lesão nas costas que a impediu de competir no ano passado nos Jogos da Commonwealth.

Semenya também irá participar de uma disputa provincial na Cidade do Cabo no sábado e do Campeonato Sul-Africano Universitário nos dias 29 e 30 de abril antes de viajar para o exterior.

Neste ano, Semenya tentará defender o seu título dos 800 metros no Mundial de Atletismo, na cidade de Daegu, na Coreia do Sul, que começará no final de agosto. Ela também pretende competir nos 1,5 mil metros, mas o técnico Michael Seme disse que, ao menos inicialmente, ela só correrá provas de 800 metros nas etapas da Diamond League.