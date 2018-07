SEMIFINAIS DO MUNDIAL DE HANDEBOL SEPARAM FAVORITAS DAS ZEBRAS

Espanha, atual campeã do mundo, e França, atual campeã europeia e medalha de ouro em Londres, se enfrentam nesta sexta-feira pela semifinal do Mundial de Handebol. O jogo pode ser considerado uma final antecipada. Já do outro lado da chave, está a 'zebra': o Catar, que encara a Polônia. Se os donos da casa vencerem, um tabu será quebrado: jamais uma seleção não europeia chegou a final de um Mundial - a primeira edição foi em 1938.

Os dois jogos serão disputados no mesmo ginásio, o moderno e imponente Lusail Hall, inaugurado para o Mundial ao custo de R$ 800 milhões. O Catar abre a semifinal e Espanha x França fecha o dia de competição, às 16 horas (horários de Brasília).

No confronto europeu da semifinal, a França pode ser considerada favorita. Foi ela quem derrotou a Espanha na semifinal do Campeonato Europeu em 2014. E neste Mundial, os franceses engataram duas vitórias convincentes, tanto nas oitavas quanto nas quartas de final.

A Espanha chegou às semifinais com muito sacrifício, graças a um gol no último segundo. Cañellas, no lance decisivo do jogo contra a Dinamarca, fez 25 a 24 e manteve o sonho espanhol do bicampeonato.

"Ganhamos de uma equipe boa e já nos vemos diante de um problema ainda maior, como é a França, que nos venceu ano passado (campeonato europeu) uma partida que tínhamos a sensação de que estava em nossas mãos", disse Manolo Cadenas, técnico da Espanha.

INTRUSO

Com uma equipe formada por nove estrangeiros, o Catar pode fazer história se vencer a Polônia. E não é uma tarefa impossível. A seleção catari faz um excelente campeonato, embora tenha pego um cruzamento mais fácil depois de se classificar em terceiro no grupo A (o mesmo do Brasil, eliminado nas oitavas).

Das seleções semifinalistas, é o Catar quem tem um dos principais goleadores da competição: Zarko Markovic, 55 gols. Outro destaque do time é o goleiro Saric, candidato a melhor jogador do torneio.

O grande trunfo da equipe do Catar é a força física da equipe, aliado ao entrosamento do grupo. Valero Rivera, técnico espanhol, montou uma "seleção permanente". Todos os atletas da seleção jogam na liga do Catar, exceto Saric, goleiro do Barcelona.

Rivera iniciou os treinos de sua equipe visando o Mundial em agosto do ano passado, enquanto os demais jogadores das outras seleções disputavam suas ligas europeias. Rivera conseguiu dar uma padrão tático à equipe, capaz de jogar de igual para igual contra qualquer seleção europeia. E, claro, pesou a qualidade técnica dos atletas naturalizados.

* O repórter viajou ao Mundial a convite da Federação Internacional de Handebol