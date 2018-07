Semifinais: Vasco x Fla e Botafogo x Fluminense As semifinais da Taça Guanabara estão definidas: Vasco x Fla e Botafogo x Flu. A presença do Vasco como 1.º do Grupo B já estava decidida e seu adversário foi conhecido ontem, com a vitória do Flamengo sobre o Resende por 3 a 1, gols de Ronaldinho Gaúcho, Vagner Love e Negueba. Marcelo Regis abriu o placar. O Botafogo foi o 1.º no Grupo A ao vencer o Macaé por 3 a 0, gols de Herrera, Felipe Menezes e Elkeson. Já o Flu, que recebeu uma mãozinha do Vasco (bateu o Boavista por 1 a 0) foi o 2.º de B ao derrotar o Bangu por 3 a 0, gols de Fred, Araújo e Wellington Nem.