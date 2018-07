Semifinal contra o Vasco inicia no Rio Na próxima semana, o Avaí viaja ao Rio para o jogo de ida da semifinal com o Vasco, que ontem eliminou o Atlético-PR em São Januário com novo empate (1 a 1) - em Curitiba, os times haviam empatado por 2 a 2. Na etapa final, Nieto abriu o placar para os paranaenses, mas Élton igualou a 10 minutos do fim e garantiu a vaga para os cariocas.