Semifinal da Copa Sul-Americana terá clássico entre Boca e River

Estadão Conteúdo 07 Novembro 2014 | 09h01

Se a decisão da Copa do Brasil terá um eletrizante Cruzeiro x Atlético-MG, a semifinal da Copa Sul-Americana contará com outro confronto de arrepiar. River Plate e Boca Juniors asseguraram classificação às semifinais do torneio continental, em jogos disputados na noite desta quinta-feira, e irão se enfrentar por uma vaga na final no duelo conhecido como Superclássico na Argentina. Primeiro a garantir lugar nas semifinais nesta quinta, o Boca avançou com autoridade ao golear o Cerro Porteño por 4 a 1, em Assunção, no confronto de volta das quartas de final, depois de já ter vencido a partida de ida por 1 a 0, em Buenos Aires. O River Plate também seguiu em frente na competição com duas vitórias nas quartas de final. Após ganhar o jogo de ida por 2 a 1, fora de casa, o time venceu a partida de volta por 3 a 2, no Monumental de Nuñez, levando ao delírio os seus torcedores.

Na capital paraguaia, mesmo atuando com a vantagem de poder empatar para ir à final, o Boca Juniors foi para cima do Cerro Porteño e abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, com um gol de Calleri. Daniel Güiza empatou ainda na primeira etapa para a equipe da casa, aos 27 minutos, mas na etapa final o time argentino selou a goleada com duas bolas na rede de Andrés Chávez e outra de Enmanuel Gigliotti.

Já em Buenos Aires, o River Plate sofreu bem mais para se classificar às semifinais. Após abrir o placar com Teófilo Gutiérrez com um gol no primeiro minuto de jogo, a equipe viu o Estudiantes virar com gols de Diego Vera e Guido Carrillo. Entretanto, em um intervalo de apenas dois minutos na etapa final a equipe da casa devolveu a virada com gols de Rodrigo Mora, cobrando pênalti, e Ramiro Funes Mori.

Em grande fase, o River passou a acumular 30 partidas de invencibilidade, se somados os confrontos disputados pelo Campeonato Argentino, pela Copa Argentina e pela própria Copa Sul-Americana, cujo outro confronto das semifinais será entre São Paulo e Atlético Nacional, da Colômbia. As datas e locais das partidas ainda serão anunciados pela Conmebol.