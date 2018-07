Semifinal entre Fla e Atlético-PR será em Juiz de Fora, diz prefeitura

"Juiz de Fora vai sediar mais um jogo de alto nível, dessa vez a semifinal da Copa Primeira Liga entre o Flamengo e o Atlético-PR. O jogo acontecerá no Mário Helênio no próximo dia 23 e a venda de ingressos será anunciada pelo Flamengo nas próximas horas", garantiu o prefeito. A partida está marcada as para 21h30.

Com o Maracanã e o Engenhão fechados, o Flamengo tem viajado para jogar como mandante. No domingo, enfrenta o Fluminense em São Paulo, no Pacaembu. Depois, no dia 30, encara o Vasco no Mané Garrincha, em Brasília. Pela Sul-MInas-Rio, encarou o América-MG em Cariacica (ES) e o Figueirense no Distrito Federal.

Na semana passada, o estádio de Juiz de Fora já havia recebido o Fluminense, venceu o Criciúma pela Sul-Minas-Rio no Mário Helênio diante de 1.623 pagantes. A equipe tricolor joga a outra semifinal, também na quarta-feira, às 19h15, em local ainda indefinido.