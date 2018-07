Semifinalista em Indian Wells, Radwanska volta a ser a número 2 do tênis

Radwanska, de 27 anos, já havia sigo segunda colocada do ranking durante dois períodos, num total de seis semanas, em meados de 2012. Dois anos depois ela chegou a alcançar o terceiro lugar, que depois só voltou a atingir no mês passado.

Derrotada na semifinal de Indian Wells por Serena Williams, Radwanska agora tem 5.775 pontos, contra 5.700 da alemã Angelique Kerber, que caiu logo na estreia no torneio californiano. Vice-campeã, a norte-americana ampliou sua folga na ponta, subindo de 9.245 para 9.505 pontos, uma vez que vinha de eliminação na semifinal.

Campeã em Indian Wells, a bielo-russa Victoria Azarenka foi quem teve a subida mais importante na atualização do ranking da WTA, ganhando oito posições e entrando mais uma vez no Top 10, em oitavo lugar. Outra semifinalista, a checa Petro Kvitova também subiu, aparecendo agora em sétimo.

Ex-número 1 do mundo, Azarenka não aparecia tão bem posicionada no ranking desde 15 de junho de 2014. Ela chegou a cair para o 50.º lugar no ano passado e se recuperou no início desta temporada, mantendo-se nas proximidade do 15.º lugar até o título em Indian Wells.

Única brasileira no Top 100, Teliana Pereira segue estacionada no meio desse grupo, em 50.º lugar, ainda sem ganhar nenhum jogo na temporada. Paula Gonçalves caiu 12 posições na semana e agora é 239.ª colocada, enquanto Bia Haddad Maia aparece no 264.º lugar.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1ª - Serena Williams (EUA), 9505 pontos

2ª - Agnieszka Radwanska (POL), 5.775

3ª - Angelique Kerber (ALE), 5.700

4ª - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.776

5ª - Simona Halep (ROM), 3.960

6ª - Carla Suarez Navarro (ESP), 3.800

7ª - Petra Kvitova (RCH), 3.698

8ª - Victoria Azarenka (BIE), 3.595

9ª - Roberta Vinci (ITA), 3.540

10ª - Belinda Bencic (SUI), 3.450

11ª - Maria Sharapova (RUS), 3.442

12ª - Flavia Pennetta (ITA), 3.153

13ª - Venus Williams (EUA), 3.092

14ª - Karolina Pliskova (RCH), 2.795

15ª - Lucie Safarova (RCH), 2.768

16ª - Elina Svitolina (UCR), 2.695

17ª - Ana Ivanovic (SER), 2.531

18ª - Sara Errani (ITA), 2.530

19ª - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.480

20ª - Timea Bacsinszky (SUI), 2.345

50ª - Teliana Pereira (BRA), 1.114

239ª - Paula Gonçalves (BRA), 199

264ª - Beatriz Haddad Maia (BRA), 168

282ª - Gabriela Cé (BRA), 152

446ª - Laura Pigossi (BRA), 71