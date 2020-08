Senado aprova auxílio emergencial de R$ 600 para atletas durante a pandemia

O Senado aprovou na noite desta quinta-feira o pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 para atletas profissionais. O benefício, porém, ainda depende de nova votação na Câmara dos Deputados e de sanção do presidente Jair Bolsonaro.

A intenção é proporcionar uma renda para quem não conseguiu o benefício pago atualmente pelo governo. A proposta cria um socorro financeiro de até R$ 1,6 bilhão para bancar as despesas e será pago em três parcelas mensais de R$ 600.

De acordo com a proposta, o auxílio será pago a quem é maior de 18 anos e vinculado a uma entidade de prática esportiva ou a uma entidade nacional de administração do desporto nos últimos 24 meses. No caso de atletas ou de paratletas, a idade mínima é de 14 anos.

O acesso ao benefício ainda respeitará a renda dos esportivos. Pelo projeto, a renda extraordinária é destinada para aqueles com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos, o que for maior.

O projeto de lei (PL) 2.824/2020 é relatado pela senadora Leila Barros (PSB-DF), que foi medalhista de bronze com a seleção brasileira de vôlei nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 e Sydney-2000.