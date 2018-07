Senado aprova isenção de tributos federais na Olimpíada

De acordo com o projeto, os benefícios fiscais valerão entre 1º de janeiro do ano que vem e 31 de dezembro de 2017. Quanto aos tributos referentes a ano de 2012 - operações de planejamento e organização dos Jogos do Rio -, a Receita Federal deverá devolvê-los. O COI e o Comitê Organizador da Olimpíada deverão indicar à Receita as pessoas físicas e jurídicas que poderão usufruir do benefício fiscal.

Os partidos de oposição atacaram a MP. Para o líder do DEM, Agripino Maia (RN), a MP fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque não prevê o impacto da renúncia fiscal e nem os mecanismos para compensar a queda no recolhimento de impostos por Estados e municípios. Houve também críticas à emissão retroativa de crédito tributário.