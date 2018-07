Senadora espanhola é punida por doping e perde título mundial no atletismo A Corte Arbitral do Esporte (CAS) deu razão à Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF) e anunciou nesta quinta-feira a suspensão por quatro anos da ex-fundista espanhola Marta Domínguez, retroativa ao período entre agosto de 2009 a julho de 2013. Com isso, a ex-atleta, que hoje é senadora na Espanha, perde a medalha de ouro conquistada no Mundial de Berlim (Alemanha), em 2009, na prova de 3.000m com obstáculos.