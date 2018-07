Senegal conquista torneio africano de basquete feminino e garante vaga olímpica

É a 11ª conquista do país no torneio que chegou a sua 22ª edição e aconteceu em Camarões, na cidade de Yaoundé. O principal destaque do jogo foi a ala Astou Traoré, que marcou 17 pontos. A armadora Ramses Lonlack foi a cestinha de Camarões, com 14 pontos.

Senegal é a sétima seleção feminina a garantir vaga na Olimpíada do Rio. Além de Brasil, país-sede, também disputarão os Jogos: o Estados Unidos, campeão mundial, Sérvia, Canadá, Austrália e Japão. Restam ainda cinco vagas, que sairão do Pré-Olímpico Mundial. Pelo continente africano, Camarões e Nigéria, que ficou com o terceiro lugar ao vencer Angola por 65 a 55, disputarão o qualificatório.