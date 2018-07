Senna conquista o bi na Fórmula 1

Há 20 anos

Ayrton Senna conquistou o bicampeonato de Fórmula 1 pouco depois da largada do Grande Prêmio do Japão. Numa disputa polêmica, que ficou registrada na história, ele e o francês Alain Prost, da Ferrari, se chocaram na tomada da primeira curva do circuito de Suzuka. Os dois foram parar na areia, sem condições de voltar à corrida. Pior para o francês, que precisava da vitória para levar a decisão para a Austrália. Melhor para o brasileiro, o campeão.

Senna voltou a pé para os boxes, pálido, mas tranquilo. Jogou o capacete para os mecânicos e abraçou Ron Dennis, antes de cumprimentar o pessoal da McLaren e da Honda.

"Hoje o Brasil é o país de Ayrton Senna, o bicampeão de 26 vitórias, 51 poles e um inesgotável talento para demolir recordes", informava o Estado na capa do caderno de Esportes, que estampou em quatro colunas uma foto do piloto sorrindo, com o título "Senna consagra o país do automobilismo".

O esportista favorito dos brasileiros tinha na época 30 anos, várias conquistas e ganhos anuais de cerca de US$ 10 milhões, entre prêmios e patrocínios.

Senna passou a tarde falando aos jornalistas. Aos enviados especiais do Estado e do Jornal da Tarde, o piloto, já bicampeão, declarou que chamava de "intensidade" o que, para os outros, era "agressividade". A intensidade era uma de suas forças, explicou, não só como piloto, mas como ser humano. "Luto com todas as minhas forças a cada volta: 99% não me satisfazem, quero os 100%. Corro atrás daquilo que não consegui."

Quando colocava o capacete, dizia ter controle absoluto sobre tudo, corpo, carro, circuito, adversários. Por isso, disse, sofrera poucos acidentes até aquele momento. E saía sempre ileso.

Tamburello. Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, e iniciou sua carreira de vitórias no kart. Após duas décadas de sucesso nas pistas, em diversas categorias, ele encontrou a morte no dia 1.º de maio de 1994, no circuito de Ímola, na Itália. Bateu forte no muro da veloz curva Tamburello por quebra da coluna de direção da sua Williams.

Desde sua estreia na F-1, pela equipe Toleman, em 1984, até sua morte, dez anos depois, Senna chamou atenção pela ousadia e por brigar por vitórias mesmo com carros inferiores. Em várias corridas, demonstrando raça e determinação, conseguiu superar problemas mecânicos, como no Grande Prêmio do Brasil de 1991, por exemplo, em que o câmbio de sua McLaren travou na quinta marcha, nas voltas finais, e, mesmo assim, venceu.