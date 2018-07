Senna entra na Williams e fecha porta de Rubinho

Os planos de Rubens Barrichello de permanecer na Fórmula 1 sofreram um duro golpe ontem. A Williams anunciou a contratação de Bruno Senna para a temporada, fechando praticamente todas as portas para o veterano piloto brasileiro. Enquanto o sobrinho de Ayrton Senna ganha um ano para mostrar seu talento, Rubinho, depois de 19 anos, com altos e baixos, muito provavelmente deixará a categoria, ao menos como piloto titular. A única vaga disponível é na nada atraente equipe HRT, cujos pilotos deverão ocupar as duas últimas colocações do grid em 2012.

Bruno também levou patrocinadores à escuderia. Frank Williams perdeu vários investidores e necessita de dinheiro para completar o orçamento. Bruno tem o apoio do grupo OGX de Eike Batista, além da Embratel e a Gillette, os mesmos que o seguiam ano passado na Renault. O companheiro de Bruno, o também pouco experiente Pastor Maldonado, levou a empresa de petróleo venezuelana PDVSA.

A contratação de Bruno pela Williams levanta outra questão importante além da esperada aposentadoria de Rubinho. Foi com um carro do time de Frank Williams que Ayrton, tio e inspirador da carreira de Bruno, perdeu a vida no dia 1.º de maio de 1994, em Ímola, Itália.

O novo piloto da Williams tinha a resposta na ponta da língua: "Assim que assinei o contrato telefonei para minha mãe, meus avós (pais de Ayrton) e todos ficaram muito contentes, sabem como foi dura a batalha''. Falou mais: "Não existe ressentimento, más memórias, as coisas acontecem por algum motivo''.

Rubinho ainda não sabe o que fazer: "Preciso de um tempo. Só depois vou conversar com a imprensa'', afirmou ao Estado, ontem. Por maior que seja sua paixão pela Fórmula 1, levar patrocinadores para competir numa equipe como a HRT não deve fazer parte de seus planos.

Desde que a Justiça iniciou a investigação das causas do acidente fatal de Ayrton, a sua família deixou claro que não tinha nenhuma acusação a fazer à Williams, mesmo depois do resultado da perícia técnica. Ayrton perdeu o controle do carro na curva Tamburello porque rompeu a coluna de direção.

Adrian Newey, projetista do modelo FW16 da Williams, e Patrick Head, diretor técnico, foram condenados, em princípio, pela Justiça italiana, mas depois absolvidos. "Todo mundo na minha família está muito feliz que eu assinei com a Williams'', reforçou, ontem, Bruno.

O choque da perda de Ayrton fez com que naturalmente o automobilismo fosse um assunto proibido na família. Apenas aos 20 anos Bruno manifestou a sua mãe, Viviane, interesse em competir. Em entrevista ao Estado, Viviane confessou que se recusava a ajudar o filho a seguir a carreira do irmão. "Tudo mudou quando viajei para Miami. Após uma palestra regressei ao hotel e tive a nítida sensação de receber uma mensagem. Dizia para não atrapalhar os sonhos do Bruno.''

O clímax desse desafio será agora, como titular da Williams. Em 2010 a desestruturada HRT não foi referência. E na temporada passada, entrar no campeonato na 12.ª etapa, na Renault, sem pilotar o ano inteiro, também não permitiu à Fórmula 1 descobrir o verdadeiro potencial de Bruno Senna.