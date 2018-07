Sentenças sumárias

Bom, vamos ao que interessa. A citação acima, metida a esnobe e a erudição de antigos almanaques de farmácia, tem a ver com a crônica de hoje. Ela se adapta ao futebol. Crítica e torcida balançam em termos de opinião mais do que jangada em mar agitado ou a pluma do compositor italiano.

Tome o Corinthians como exemplo. Até a semana passada, Tite parecia reger a sinfônica de Berlim, afinadíssima e formada só por virtuoses - no caso, da bola. O time era maravilhoso, impecável, moderno, coeso, equilibrado e implacável. Só para ficar em meia dúzia de elogios. Em arroubo de empolgação, chegou-se a falar que não faria feio se disputasse a Champions League. Enfim, uma belezura de dar gosto.

Dois jogos bastaram para derrubar o conceito positivo da trupe alvinegra, ou no mínimo para colocar sob suspeita a qualidade de Cássio, Elias & Cia. E, por extensão, a capacidade tática de Tite. O motivo para queda do pedestal foi a travada diante de Palmeiras e de São Paulo, em competições diferentes.

O Corinthians não jogou bem em ambas as ocasiões, cometeu erros, esteve aquém do habitual e tem pouco a lamentar de fatores alheios a seu empenho. Mas o julgamento não pode ser sumário e superficial, na base do é bom porque vence, é ruim porque perde.

No duelo com o Palmeiras, a derrota que provocou eliminação na final estadual veio nos pênaltis, após os 2 a 2 no tempo normal e com campanha melhor do que a do rival. Novidade? Nenhuma. Quantas de vezes você viu esse tipo de decisão? É uma maneira de escolher quem prossegue num campeonato, não a mais justa. O próprio Corinthians perdeu em outras ocasiões, assim como venceu de igual forma. O Brasil ganhou o tetra mundial nos pênaltis, o Palmeiras deixou escapar o bi da Libertadores nas "grandes penalidades", como se diz em Portugal. E assim vai.

Os 2 a 0 para o São Paulo, na noite de anteontem, também comporta peculiaridades. A primeira de todas: o resultado não alterou o fato de o Corinthians entrar em campo classificado. Aliás, havia sido o primeiro dos cinco representantes nacionais a garantir, por antecipação, presença nas oitavas de final. Com menos de 20 minutos, levou o baque da expulsão (tola) de Emerson Sheik. Jogou a toalha de vez após os dois gols sofridos e o vermelho para Mendoza. De quebra, fez os cálculos e chegou à conclusão de que era conveniente o tropeço, pois na próxima fase pegará o Guaraní do Paraguai e não o Atlético Mineiro. Não foi mau negócio.

Detalhe, se assim o encararmos: o São Paulo doou-se como não havia feito ainda na atual temporada. Teve coragem e vergonha na cara para entregar-se com obsessão. Soube, sobretudo, anular o Corinthians com eficiência. Repetiu estratégia semelhante às de San Lorenzo e Palmeiras. Méritos, portanto, a Milton Cruz e rapazes. E a arbitragem desastrosa de Sandro Meira Ricci, no excesso de rigor nos vermelhos.

O Corinthians não é a fortaleza inexpugnável que se pintou. Tampouco virou fogo de palha de uma hora para outra. As emperradas recentes serão úteis, se forem encaradas como alerta, lição, indícios de correção de rumo a fazer. Mesmo que caia adiante na Libertadores, merece que o trabalho seja analisado com minúcia e não com pressa.

Por aqui, sujeito e time vão de geniais a imprestáveis num piscar d'olhos. Temos complacência, digamos, para ressaltar a excelência de José Mourinho, eliminado com o Chelsea na Copa da Inglaterra e na Champions. Paciência justa, pois tem valor. Mas botamos abaixo reputação de um Tite por causa de duas jornadas infelizes. Calma, gente.