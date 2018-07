Sequência de jogos faz Santos ainda acreditar

Contra os oito adversários restantes, a terceira geração dos Meninos da Vila derrotou seis, empatou com o Flamengo, no Rio, e só perdeu do Vitória no Barradão, em Salvador, no primeiro turno. Foram 19 pontos ganhos em 24 disputados. Como vários titulares estão voltando e a equipe pode se dedicar por completo ao Brasileiro, a ideia é conseguir aproveitamento superior agora.

"Sabemos que só o Santos ganhar seus jogos não basta, mas levamos em conta que os concorrentes também têm oscilado nas últimas rodadas", comentou o interino Martelotte.

Nas oito rodadas restantes, o Santos será mandante em quatro: Prudente, domingo à noite, Vitória (3/11), Grêmio-RS (14/11) e Flamengo, (5/12), na última rodada. E será visitante contra Inter (30/10), Atlético-MG (7/11), Goiás (21/11) e Avaí (28/11).

Após a folga de dois dias, os santistas voltam aos treinos hoje, no CT Rei Pelé. O lateral-esquerdo Léo espera se recuperar do trauma no pescoço que sofreu contra o Inter. Se for vetado, Alex Sandro será mantido. Na direita, Pará, suspenso, dará lugar a Maranhão.

Técnico. Abel Braga vai tentar se desvincular do Al Jazira no fim do mês e se apresentar ao Santos já no começo de novembro. Com ele pode chegar o meia Alex, ex-camisa 10 do Inter, atualmente no Spartak Moscou.