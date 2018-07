Será difícil agora Vettel não ser tri

E agora, Fernando Alonso e Ferrari? Será que ainda dá para conquistar o título? Foi só Adrian Newey, projetista da Red Bull, melhorar o carro para o seu notável piloto, Sebastian Vettel, atual bicampeão do mundo, começar a vencer sem parar. A ponto de com a vitória de ontem, no GP da Coreia, terceira seguida, assumir a liderança do Mundial. São 6 pontos a favor do alemão, 215 a 209. Mas a Ferrari promete reagir. Já na próxima corrida, dia 28, na Índia, a equipe italiana terá um carro bastante modificado.

Nem o próprio Vettel imaginava não ter adversários ao longo das 55 voltas da prova no circuito de Yeongam. "Assumir o primeiro lugar na largada foi fundamental", disse. Seu companheiro de Red Bull, Mark Webber, era o pole position e terminou em segundo. Alonso completou o pódio, em terceiro. "Senti o carro ainda melhor aqui, demos outro passo adiante", explicou Vettel. E repetiu o discurso de Suzuka, há uma semana, ao abordar a possibilidade de ser tricampeão: "Vimos como há altos e baixos na disputa, não há nada garantido".

As nuanças na competição, este ano, são de fato a marca maior do campeonato, mas até agora ninguém havia imposto tamanha vantagem técnica como a evidenciada pela Red Bull nas últimas três etapas, vencidas por Vettel, capaz de lhe permitir transformar uma desvantagem de 42 pontos em 6 de vantagem. A nova versão do modelo F2012 da Ferrari terá de ser bem mais eficiente para Alonso, agora, retomar a liderança do Mundial.

O único que poderia ter reduzido o prejuízo da Ferrari, ontem, era Mark Webber. Com o mesmo carro de Vettel e sem ordens de equipe na Red Bull, o australiano tinha chances de vencer. "Minha primeira curva foi medíocre e logo entendi que aquilo seria um problema", falou. Como lembrou Vettel, ultrapassá-lo na largada acabou sendo decisivo para ganhar o GP da Coreia e tirar o espanhol da liderança.

Alonso nunca demonstra tristeza com os seus resultados, ao menos para a imprensa. "Temos de nos sentir felizes, afinal ficamos atrás somente da Red Bull, o melhor carro do momento", afirmou. Foram duas dobradinhas. A da Red Bull, primeiro e segundo, e da Ferrari, Alonso e um excelente Felipe Massa em quarto. Alonso ainda acredita ser possível ser campeão. Restam as provas da Índia e as três de novembro: Abu Dabi, dia 4, Estados Unidos, 18, e Brasil, 25. "Estamos no caminho certo, serão quatro belas corridas."

Com o bom desempenho da Ferrari, ontem, a escuderia italiana assumiu pela primeira vez a segunda colocação entre os construtores, com 290 pontos, diante de 284 da McLaren, num fim de semana desastroso. A líder, sem adversários, é a Red Bull, com 367. Ser segundo entre os construtores e não terceiro significa receber da Formula One Management (FOM) cerca de 20 milhões (R$ 52 milhões) a mais no fim do ano.

Lewis Hamilton perdeu tudo, ontem, com a longínqua décima colocação, depois de largar em terceiro. "Meus pneus dianteiros se deterioravam rápido", explicou. Precisou fazer três pit stops diante de dois dos demais. Suas palavras mostram resignação quanto a poder ser campeão. "Acabou a pressão. Fiquei, agora, muito longe. Mas farei de tudo para a McLaren ser a vice entre os construtores."

Jenson Button, companheiro de Hamilton, foi tirado da prova por Kamui Kobayashi, da Sauber, na reta depois da largada. A exemplo de Hamilton, o finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, da mesma forma quase deu adeus à luta pelo título com o 5.º lugar. "A diferença para Sebastian ficou muito grande (48 pontos), mas vamos seguir lutando."