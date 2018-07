Será que temos nove medalhas garantidas?

Nestes esportes, as maiores esperanças para conquistar um lugar no pódio são os judocas. Se tudo correr bem, cinco deles podem retornar da Inglaterra com uma medalha no peito. Pela primeira vez, as mulheres surgem com melhores chances. Mayra Aguiar, Rafaela Silva e Sarah Menezes vão desembarcar em Londres como favoritas em suas categorias. Entre os homens, Tiago Camilo e Leandro Guilheiro são fortes candidatos até a medalha de ouro.

O tae kwon do também pode dar boa parcela de ajuda no quadro de medalhas, com os experientes Natália Falavigna e Diogo Silva.

O boxe tem a melhor possibilidade de voltar a subir ao pódio, após 44 anos de jejum. Everton Lopes, campeão mundial, sonha em repetir o feito de Servílio de Oliveira, na Cidade do México, em 1968,

No pentatlo moderno, Yane Marques, sétima do ranking e 18.º em Pequim, corre por fora na briga pelos primeiros lugares.

Já o tiro esportivo, detentor das três primeiras medalhas olímpicas da história do Brasil, hoje vive momento diferente. A obtenção de uma vaga em Londres foi tão festejada quanto a conquista de um lugar entre os três primeiros colocados.

Situação semelhante vivem a esgrima, a luta olímpica e o tiro com arco, que ainda vão definir seus representantes em torneios pré-olímpicos a serem disputados no ano que vem nas vésperas dos Jogos.