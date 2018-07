Será um grande prazer pegar o Brasil, diz técnico croata

COSTA DO SAUÍPE - O técnico Niko Kovac encarou com tranquilidade o resultado do sorteio dos grupos da Copa de 2014, que colocou a sua seleção croata diante de Brasil, México e Camarões na primeira fase. Segundo ele, será "um grande prazer" fazer o jogo de abertura do Mundial diante dos anfitriões brasileiros, no dia 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo.

"Será um grande prazer para nós enfrentar o Brasil na Copa. É um sonho, o mundo todo vai estar olhando esse jogo, vamos ver o que acontece", afirmou Kovac, após assistir ao sorteio realizado nesta sexta-feira na Costa do Sauipe (BA). "Somos um país pequeno e o Brasil é o favorito, mas vamos tentar fazer uma surpresa."

Além de admitir o favoritismo brasileiro, o treinador croata ainda elogiou as outras duas seleções do Grupo A. "É uma chave muito dura, México e Camarões têm bons times", avaliou Kovac, que admitiu preocupação com os longos deslocamentos pelo Brasil durante a Copa. "As distâncias são grandes, mas será a mesma coisa para todos."

Ex-jogador de destaque no futebol croata, Kovac assumiu o comando da seleção em outubro, após a demissão de Igor Stimac por causa dos resultados ruins na reta final das Eliminatórias Europeias. O novo treinador chegou com a missão de classificar a Croácia para o Mundial, na repescagem diante da Islândia, e teve sucesso. Agora, terá tempo para implantar seu estilo até a Copa.

"Não tivemos muito tempo antes de jogar com a Islândia, mas o time saiu muito bem. Agora, temos meio ano para criar um estilo de jogo que eu quero implantar. Temos tempo suficiente", avisou o técnico de apenas 42 anos, que revelou ainda precisar estudar melhor a seleção brasileira. "Temos que pegar as informações sobre o Brasil, porque não jogou as Eliminatórias."