Serena arrasa eslovaca e vence na estreia em Paris em apenas 42min Serena Williams precisou de apenas 42 minutos nesta terça-feira para iniciar com vitória a defesa do título conquistado em Roland Garros no ano passado. A número 1 do mundo arrasou a eslovaca Magdalena Rybarikova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, na quadra Philippe-Chatrier.