Serena confirma favoritismo e leva o Masters, pela 3ª vez

Serena Williams (foto) se tornou tricampeã do Masters da WTA ao bater na final a russa Maria Sharapova por 2 a 0, com 6/4 e 6/3. Foi acima de tudo uma conquista desejada. "Agora que venci posso ser honesta. Era um título que eu desejei muito e por isso coloquei muita pressão sobre mim mesma", confessou Serena, a mais velha tenista (31 anos) a vencer a competição, em Istambul.

Serena só precisou de 1h29 para dobrar a número 2 do mundo e obter seu sétimo título na temporada e o 46.º da carreira. A principal arma que usou foi o poderoso saque - conseguiu 11 aces. Sharapova começou o duelo confirmando seu serviço sem sustos. Porém no quinto game a russa cedeu a primeira chance à Serena. Fez uma dupla falta e, de repente, estava diante de dois break points. A americana não vacilou e, com uma direita violenta, conseguiu a quebra.

No entanto, Serena também cometeu seus vacilos: no 7.º game, Sharapova deixou uma bola fácil para a adversária matar o ponto e a americana jogou na rede, num dos poucos erros da campeã, que fechou o 9.º com um ace e fez 6/3.

No segundo set, os violentos e certeiro saques de Serena surtiram efeito rápido. Ela abriu 2 a 0 e não deixou mais essa diferença cair até fechar em 6/3.

Proeza de Del Potro. Em plena casa do adversário, o argentino Juan Martin del Potro bateu o suíço Roger Federer, n.º 1 do mundo, e levou o título do ATP 500 da Basileia. Na surpreendente vitória de Del Potro por 2 a 1, dois de três sets foram para tie-break, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/3).