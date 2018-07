Serena é favorita na final com Sharapova

Que ninguém duvide: hoje vai ter tênis da mais alta qualidade na quadra de piso rápido da Sinan Erdem Arena, em Istambul, na Turquia, na final do WTA Championship a ser disputada entre a americana Serena Williams, a número 3 do mundo, e a russa Maria Sharapova, a número 2. Serena qualificou-se para a decisão do Masters ao bater a polonesa Agnieszka Radwanska por 6/2 e 6/1. Já Sharapova venceu a número 1 Victoria Azarenka por 6/4 e 6/2. A final será às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão da Bandsports.

Após um início de temporada titubeante, Serena Williams está mostrando uma forma invejável nesta segunda metade do ano, quando ganhou 47 dos 49 jogos que disputou e conquistou os títulos de Wimbledon, o ouro nos Jogos Olímpicos de Londres e, por último, o Aberto dos EUA.

Ontem, ela se impôs com grande facilidade sobre Radwanska, a quem venceu em apenas 61 minutos, num encontro que reprisou a final deste ano de Wimbledon. Foi o quarto triunfo tranquilo de Serena sobre a oponente polonesa. "Tinha consciência de que ela poderia estar cansada", disse Serena, lembrando que a rival havia ficado mais de oito horas em quadra em seus últimos três jogos. "Mas eu disse a ela que ela jogou muito bem apesar disso", disse Serena.

Aos 31 anos, a americana pode tornar-se a tenista mais velha a vencer o torneio que encerra a temporada e reúne as oito melhores do mundo na modalidade - até então, a tenista mais velha a ganhar o WTA Championship foi Martina Navratilova, em 1986, aos 30 anos. Mas para conseguir a proeza Serena terá de ultrapassar Sharapova. E os números são desfavoráveis à russa: das 11 partidas disputadas entre as duas, a americana Serena venceu nove, sendo a última na final olímpica de Londres, quando ela massacrou a rival por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 6/1.

A queda da número 1. Ontem, a russa Maria Sharapova conseguiu uma vitória perfeita sobre a bielorrussa Victoria Azarenka nas semifinais do torneio. O primeiro set teve um começo difícil, com a número 1 do ranking empatando a partida duas vezes. No entanto, a partir daí Sharapova começou a mandar no jogo, ao obter nova quebra de serviço e estabelecer a vantagem em 4/2. A pressão exercida por Azarenka com seu saque até que adiantou um pouco, já que dificultou a vitória de Sharapova no set, que terminou com o placar de 6 a 4.

O triunfo no segundo set foi bem mais fácil para a russa. Depois de conseguir duas quebras de serviço logo no começo, ela abriu a cômoda vantagem de 4/0. Só mesmo com um milagre a bielorrussa seria capaz de evitar a derrota mais que anunciada.

O milagre não aconteceu e Sharapova apenas manteve a vantagem conquistada para fechar a parcial em 6/2 e garantir sua vaga na final de hoje contra Serena. "Fique feliz pelo resultado e pelo fato de não ter deixado nada me perturbar, mesmo nos momentos em que perdi para ela", comentou Sharapova, após a vitória.

Esta é a terceira vez que Sharapova disputa a final do Masters. A russa conquistou o título uma vez, em 2004, e justamente em cima da americana Serena Williams. Mas desta vez a grande favorita para ficar com o título é a tenista dos EUA, por causa da forma soberba que mostrou neste segundo semestre. Além, é claro, da supremacia que ela exerce sobre a oponente.