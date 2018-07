Serena e Sharapova estão na semifinal em Istambul

Azarenka se complicou na tabela do Grupo A. Ela soma os mesmos dois pontos da chinesa Na Li - ambas com uma vitória e uma derrota. As duas farão hoje um confronto direto na briga pela classificação. Se for eliminada, a bielorrussa poderá perder a liderança do ranking ao fim do torneio. Ontem, Na Li passou pela alemã Angelique Kerber por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

No Grupo B, a russa Maria Sharapova, com 4 pontos, garantiu presença entre as quatro melhores graças à vitória da italiana Sara Errani sobre a australiana Samantha Stosur por 2 a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 6/0. Hoje, Errani disputa a vaga na semifinal com a polonesa Agnieszka Radwanska - ambas têm 2 pontos.

Stosur encara hoje Sharapova já sem chance, pois substituiu a checa Petra Kvitova, que abandonou a disputa por causa de uma virose. Kvitova perdera na primeira rodada para Radwanska.