Serena sai na frente e atual campeã perde Favorita ao título do Masters de Istambul, a americana Serena Williams abriu sua campanha com vitória sobre a alemã Angelique Kerber por 6/4 e 6/1, pelo Grupo A. No B, a polonesa Agnieszka Radwanska bateu a checa Petra Kvitova, atual campeã, por 6/3 e 6/2, enquanto a russa Maria Sharapova derrotou a italiana Sara Errani, por 6/3 e 6/2.