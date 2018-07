Sergei Bubka oficializa sua candidatura à presidência da IAAF

Lendário ex-atleta do salto com vara, Sergei Bubka oficializou nesta quarta-feira a sua candidatura à presidência da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês). O ucraniano assim apenas confirmou a sua presença na eleição da entidade, o que já era esperado que acontecesse há meses.

Nesta luta para presidir a entidade máxima do atletismo, Bubka terá como rival o ex-fundista britânico Sebastian Coe, bicampeão olímpico, que anunciou sua candidatura de forma oficial em novembro passado. Eles promovem campanhas distintas na tentativa de suceder o senegalês Lamine Diack, que deixará o cargo em agosto depois de ocupá-lo desde 1999.

Ao oficializar a sua participação no pleito, Bubka disse que "está buscando a presidência da IAAF para dar algo de volta ao mundo do atletismo, que tem dado muitas oportunidades para mim ao longo da minha vida".

Bubka é membro do conselho da IAAF desde 2010 e vice-presidente da própria entidade desde 2007. Ele também é integrante do conselho executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) e preside o Comitê Olímpico Ucraniano desde 2005.

Ao longo de sua vitoriosa carreira, Bubka quebrou incríveis 35 recordes mundiais (17 ao ar livre e 18 em locais fechados) no salto com vara e ganhou seis títulos mundiais consecutivos, além de ter faturado a medalha de ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos de 1988, em Seoul.

Caso assuma a presidência da IAAF, Bubka também promete lutar para atrair mais jovens para o atletismo, "tanto esportistas como torcedores", e "encontrar um novo público" para a modalidade. A eleição que definirá o novo presidente da entidade está marcada para acontecer em agosto, em Pequim, na China.