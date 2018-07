Sergey Kovalev derrota Hopkins e unifica três títulos no boxe

O russo Sergey Kovalev castigou o norte-americano Bernard Hopkins desde o primeiro round e o derrotou por decisão unânime dos árbitros, em luta realizada na noite de sábado em Atlantic City, nos Estados Unidos, passando a ser o dono dos cinturões das três principais divisões dos meio-pesados.

Agora campeão da Federação Internacional de Boxe, da Associação Mundial de Boxe, títulos que eram de Hopkins, de 49 anos, Kovalev já detinha o cinturão da Organização Mundial de Boxe e possui no seu cartel 26 vitórias, um empate e nenhuma derrota, com 23 nocautes. Dois juízes lhe deram a vitória por 120 a 107, enquanto um terceiro apontou a vantagem de 120 a 106 para o russo.

A dois meses de completar 50 anos, Hopkins passa a acumular 55 vitórias, dois empates e sete derrotas no seu cartel. No últimos desses reveses, o veterano foi derrubado no primeiro assalto, numa luta em que Kovalev demonstrou ritmo avassalador, buscando o nocaute até o último round, o 12º, quando pressionou Hopkins.

"Eu queria provar para os fãs que sei lutar e fiz isso", disse Kovalev. "Eu olhei busquei o nocaute no 12º round. Ele tem uma grande defesa. É o melhor lutador na minha categoria".

Hopkins sentiu cada um dos socos que Kovalev aplicou no último round. E foram vários. O russo conectou 38 golpes nos últimos três minutos, de acordo com o sistema CompuBox. Os torcedores tentaram ajudá-lo com gritos de incentivo como "B-Hop!" e "U-S-A", mas não funcionou muito.

Derrotado, o veterano e lendário boxeador evitou revelar se esta pode ter sido a sua última luta. "Realmente não quero dizer nada. Eu tenho estado indeciso nos últimos nove anos", afirmou Hopkins.