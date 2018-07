Serginho Schiochet é o novo técnico da seleção brasileira de futsal

Se na seleção brasileira a escolha por Dunga é duramente criticada, no futsal o novo treinador chega ao cargo com aval de jogadores e dirigentes. Nesta quarta-feira, Serginho Schiochet foi oficializado como técnico do Brasil. Na segunda, ele comandou o Concórdia diante do Corinthians pela Liga Futsal e aproveitou a passagem por São Paulo para acertar os últimos detalhes.

"O Serginho sempre foi uma referência quando era atleta da seleção. Como técnico despontou na equipe do Concórdia, quando chegou à final da Liga em 2013. Fizemos uma série de consultas com todos os envolvidos na modalidade e foi uma unanimidade a possibilidade de ele assumir a seleção, o que nos deixa satisfeito", afirma o presidente da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), Renan Tavares.