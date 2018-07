Serginho substitui Daniel Sarafian no UFC 147 e vai encarar Cezar Mutante

SÃO PAULO - O lutador Serginho foi escolhido para fazer a final do reality show The Ultimate Fighter Brasil, em combate que será disputado no card principal do UFC 147. O morador de Itaquera, na zona leste de São Paulo, vai enfrentar Cezar Mutante no evento que será disputado no Mineirinho, em Belo Horizonte, no próximo sábado.

Ele fez a semifinal do programa contra Daniel Sarafian, perdeu, mas acabou sendo chamado para fazer a luta porque o adversário sofreu uma lesão no braço esquerdo e teve de desistir do confronto. Mutante e Serginho vão se enfrentar na segunda luta principal da noite, antes de Wanderley Silva e Rich Franklin entrarem no octógono.

O UFC 147 também terá o duelo entre Rony Jason e Godofredo Pepey. Quem vencer, assim como o vitorioso da luta entre Serginho e Mutante, terá um contrato assinado com o UFC. Sete das 11 lutas da edição 147 terão competidores da primeira temporada do TUF Brasil. Confira o card completo do evento:

Card principal do UFC 147

Rich Franklin x Wanderlei Silva

Cezar "Mutante" Ferreira x Serginho Moraes

Rony "Jason" Mariano Bezerra x Godofredo Pepey

Mike Russow x Fabricio Werdum

Hacran "Barnabé" Dias x Yuri "Marajó" Alcantara

Card preliminar do UFC 147

Rodrigo Damm x Anistavio "Gasparzinho" Medeiros

Francisco "Massaranduba" Drinaldo x Delson "Pé de Chumbo" Heleno

Hugo "Wolverine" Viana x John "Macapá" Teixeira

Leonardo "Macarrão" Mafra x Thiago "Bodão" Perpétuo

Wagner "Galeto" Campos x Marcos "Vina" Vinicius

Milton Vieira x Felipe "Sertanejo" Arantes