Manchester City contrata lateral-esquerdo que foi destaque do Campeonato Belga

O Manchester City anunciou nesta terça-feira seu quarto reforço para a nova temporada europeia. Trata-se do jovem espanhol Sergio Gómez, que assinou contrato de quatro anos com o time comandado pelo técnico Pep Guardiola. O lateral-esquerdo será o substituto do ucraniano Oleksandr Zinchenko, que se transferiu para o Arsenal.

O reforço de 21 anos chega ao clube inglês cercado de expectativa por conta das boas apresentações com a camisa do Anderlecht no Campeonato Belga. Ele foi eleito o melhor jogador da última edição da competição pelas boas performances, que incluem sete gols e 15 assistências em 49 partidas.

Talento precoce, o lateral-esquerdo vem se destacando desde a adolescência. Ele foi um dos principais jogadores do Campeonato Europeu Sub-17 disputado em 2017, quando levantou o troféu com a seleção da Espanha. No mesmo ano, ganhou a Bola de Prata pelo desempenho na Copa do Mundo Sub-17.

"Estou incrivelmente orgulhoso e feliz por ter me unido ao Manchester City. O City é o melhor time da Inglaterra e, com Pep Guardiola, terei a chance de aprender e me desenvolver com o melhor treinador do mundo", declarou o espanhol. "Poder fazer parte deste clube é um sonho que se torna realidade para mim e algo que qualquer jogador jovem busca."

Gómez é uma das apostas de Guardiola por ser versátil. Ele começou a carreira como meio-campista e tornou lateral-esquerdo nos últimos anos. Na base, percorreu diferentes clubes espanhóis, desde os menores até o Barcelona. Ainda na base, se transferiu para o Borussia Dortmund, time que defendia no profissional antes de ir para o futebol belga, no ano passado.

O jogador de 21 anos é a quarta contratação de Guardiola para a temporada europeia. Antes do lateral, o treinador levou para o City o atacante norueguês Erling Haaland, o meia inglês Kalvin Phillips e o goleiro alemão Stefan Ortega.