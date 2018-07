Sergio Sasaki é convidado para Copa do Mundo de Ginástica

SÃO PAULO - O Brasil terá um representante na primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística na temporada 2014. Sergio Sasaki, quinto colocado no individual geral no Mundial da Antuérpia, no ano passado, foi convidado para participar da chamada American Cup, em Greensboro, nos Estados Unidos, no próximo sábado.

O torneio terá apenas o chamado individual geral e por isso reúne atletas que têm bom desempenho em todos os aparelhos e não apenas especialistas, como é o caso de Arthur Zanetti, que se destaca nas argolas. Sasaki quer utilizar a competição para se preparar para o Mundial de 2014, em outubro, na China.

"O evento será forte. É um privilégio e também uma ótima oportunidade de estar ao lado de grandes atletas da ginástica artística, o que nos dará ainda mais condições de competir e ver o que precisamos melhorar até o Mundial, que é a meta principal do ano. O resultado não é o mais importante neste momento. O que quero mesmo é me preparar bem, não errar e me apresentar de forma segura", disse o ginasta.

A competição terá representantes, além do Brasil, da Alemanha, Bielo-Rússia, Espanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão. Entre os favoritos está o medalhista de bronze no último Mundial, o alemão Fabian Hambuechen.