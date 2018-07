Sergio Sasaki fatura prata na ginástica em Stuttgart

O brasileiro Sergio Sasaki conquistou um grande resultado neste domingo, na etapa de Stuttgart da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Em um dos eventos mais importantes da temporada, o atleta (que segue sem clube) conquistou a medalha de prata superando a barreira dos 90.000 pontos no individual geral.

Em Stuttgart (Alemanha), não há a disputa por aparelhos, como nos demais eventos da Copa do Mundo. A competição teve prova por equipes na sexta e no sábado, com o Brasil faturando um bom quarto lugar e fazendo a final contra três potências da modalidade - EUA, Japão e Alemanha.

Neste domingo, Sasaki somou 90.565 pontos e só ficou atrás do ucraniano Oleg Verniaiev (91.731). O pódio foi completado pelo norte-americano Donnell Whittenburg (90.398). O resultado do brasileiro foi melhor do que o obtido no Mundial de Nanning, quando recebeu um total de 89.565 pontos para ficar no sétimo lugar.

Naquele evento, Verniaiev foi quarto colocado e Whittenburg ficou em 17.º. Em Stuttgart, dos nove primeiros do Mundial, só não competiram os medalhistas de ouro (o japonês Uchimura) e prata (o britânico Whitlock), além do chinês Deng, sexto colocado em Nanning. Assim, Sasaki superou quatro dos nove melhores do mundo.

O brasileiro começou muito bem a Copa do Mundo, melhorando, na comparação com o Mundial as notas no solo, no cavalo com alças, no salto e nas barras assimétricas, mantendo o desempenho o salto. Sasaki liderou até o penúltimo aparelho e só não conseguiu manter o nível na última apresentação, somando 14.833 na barra fixa, contra 15.066 de Nanning. Com 90.565, teria sido prata no Mundial.