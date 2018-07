Sergio Sasaki fica em 7º e Uchimura é penta no individual geral

O brasileiro Sérgio Sasaki terminou em sétimo lugar na disputa do individual geral do Mundial de Ginástica Artística, que está sendo realizado em Nanning, na China. A final desta quinta-feira, que também contou com a presença do brasileiro Arthur Nory, o 21º primeiro colocado, foi vencida pelo japonês Kohei Uchimura, que faturou o quinto título mundial consecutivo.

Uchimura, que teve o melhor desempenho entre os 24 finalistas em três das seis rotações, finalizou a sua participação com a conquista de 15,233 pontos nas barras assimétricas e um total de 91,965 pontos. Assim, assegurou a medalha de ouro. O pódio foi completado pelo britânico Max Whitlock, em segundo lugar, com 90,473, e pelo japonês Yusuke Tanaka, o terceiro colocado, com 90,499 pontos.

O japonês venceu todos os eventos mundiais no individual geral desde 2009 e foi campeão olímpico em Londres, há dois anos, na mesma prova. E agora ele competiu sob a motivação de ter perdido a final por equipes para a China, na última terça-feira, com uma diferença mínima - 273,369 pontos a 273,269.

O ucraniano Oleg Verniaiev foi o quarto colocado na final desta quinta-feira, com 90,298, o russo David Belyaskiy ficou em quinto, com 89,765, e o chinês Shudi Deng foi o sexto, com 89,732.

Assim, Sasaki precisou se contentar com a sétima colocação, com 89,565 pontos, após ser o quinto no individual geral no Mundial de 2013. Seus melhores desempenhos foram nas argolas e no salto, aparelhos em que registrou a quarta melhor nota entre todos os concorrentes.

Já Nory terminou apenas na 21ª colocação, à frente somente de outros três finalistas, com 84,174. O seu melhor resultado nesta quinta-feira foi no solo, em que conseguiu a sexta melhor nota. O Mundial de Ginástica Artística prossegue nesta sexta-feira com a disputa da final feminina do individual geral. Nenhuma atleta brasileira se classificou para a decisão em Nanning.