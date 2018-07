Sérgio Soares diz que missão não está cumprida

Dono da segunda melhor campanha na fase de classificação do Campeonato Paulista, conquistados com 11 vitórias e 4 empates ( o time sofreu ainda 4 derrotas), o Santo André não se dá por satisfeito com a chegada às semifinais do Campeonato Paulista. O técnico Sérgio Soares garante que o objetivo foi cumprido em sua primeira etapa, mas que o clube almeja algo maior.

"Agora que estamos aqui, é trabalhar para chegar à decisão. Não podemos apenas nos contentar por termos chegado onde chegamos. Podemos nos sentir satisfeitos, mas precisamos de mais. Desde o início estamos com esse pensamento", disse o técnico no programa Arena Sportv.

O técnico também fez questão de destacar que a maior virtude do clube foi conseguir tirar o melhor de cada atleta. "Fizemos um planejamento correto. Montamos um time com marcação forte e saída rápida para o ataque. Mantivemos a regularidade na competição", explicou.

Ao comentar o sonho ousado de conquistar o título, o técnico lembrou outro momento marcante de sua história e do próprio clube. "Nós já tivemos uma experiência como essa. Fizemos uma final da Copa do Brasil (em 2004) quando todos davam o Flamengo como campeão, mas o Santo André foi ao Maracanã e conseguiu conquistar o título."

O time fez ontem treinos físicos e hoje realiza um coletivo. A única dúvida é o atacante Nunes, com dores na região do púbis. Nenhum jogador está fora por suspensão.