Seria crime Cristiano Ronaldo não ganhar Bola de Ouro--Mourinho

O treinador português, que comanda Cristiano Ronaldo na equipe da capital espanhola, rebatia assim declarações do técnico do Barcelona, Tito Vilanova, que afirmou, na semana passada, que o argentino Messi, vencedor do prêmio nos últimos três anos, "é o melhor do mundo, com muita folga".

"Quando alguém com a mesma responsabilidade que eu tenho sai e diz: 'O meu é o melhor do planeta', então tenho que dizer: 'O meu não nasceu na (Ilha da) Madeira, nasceu em Marte, não é do planeta Terra, é o melhor do Universo', disse Mourinho ao diário português A Bola em entrevista.

"Se Messi é o melhor do planeta, Ronaldo é o melhor do Universo. Seria um crime se Ronaldo não ganhasse a Bola de Ouro", acrescentou Mourinho.

O jogador português conquistou o prêmio em 2008.

(Reportagem de Daniel Alvarenga)