''Seria muito cruel se o Brasil saísse derrotado''

Os brasileiros enxergaram o empate obtido nos últimos instantes do jogo contra o Paraguai ontem como a reparação de uma "injustiça". Mano Menezes e os atletas saíram do Estádio Mario Kempes, em Córdoba, dizendo que a seleção brasileira jogou melhor do que na estreia e que não merecia perder.

"Seria muito cruel se o Brasil saísse de campo com uma derrota porque o Paraguai fez pouco para merecer a vitória", afirmou Mano Menezes.

O técnico enxergou um Brasil dominante na partida. "O Paraguai começou melhor a partida. Mas fizemos o encaixe da equipe, com quatro homens no meio e dois na frente, e retomamos o controle do jogo." Os jogadores também disseram que o Brasil não foi tão mal, embora quase tenha perdido.

Marta e Mano. O desempenho do Brasil contra o Paraguai fez a torcida brasileira que estava no Estádio Mario Kempes perder a paciência com Mano Menezes.

Desde os primeiros minutos pediam a entrada de Lucas no time e até gritaram o nome de Marta, a craque da seleção brasileira feminina -sobretudo a cada vez que Jadson errava um lance.

O técnico se mostrou irritado com a cobrança e chegou a fazer gesto para que os torcedores se calassem.

No primeiro gol do Brasil, o treinador reagiu às reclamações das arquibancadas. Enquanto os atletas comemoraram o gol ele pedia aplausos e cerrava os punhos, sacudindo-os no alto, olhando em direção às arquibancadas.

"O torcedor tem inteligência para saber que o trabalho está sendo feito", afirmou o comandante brasileiro durante a entrevista coletiva após a partida. E aproveitou para fazer um pedido aos torcedores. "É preciso ter um pouco mais de paciência com a seleção."

Calados. Um dos reflexos da atuação da seleção brasileira na segunda rodada da Copa América foi o silêncio de alguns jogadores ao deixarem os vestiários.

Paulo Henrique Ganso e Neymar saíram sem dar entrevistas. Outro que deixou o local calado foi Robinho.

O atacante do Milan foi um dos primeiros jogadores do Brasil a sair do vestiário. Ao passar pelo local onde acontecem as entrevistas, Robinho colocou os fones de ouvido e não atendeu aos pedidos para parar.